Natale 2025 gli auguri di La Russa ai giornalisti | Grazie per quello che fate ogni giorno

"Il pensiero è quello di ringraziarvi per quello che fate ogni giorno, ognuno con il proprio taglio, con le proprie idee, con il proprio modo, ma sempre rendendo più forte". Questi gli auguri di buone feste rivolte ai giornalisti dal presidente del Senato, Ignazio La Russa a margine della discussione sulla Manovra 2026.

La Russa ai giornalisti: Grazie per quello che fate ogni giorno

