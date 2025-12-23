Natale 2025 cresce la spesa per prodotti locali e agriturismi ma il reddito agricolo resta in crisi

Nel Natale 2025, si registra una crescita degli acquisti di prodotti locali e agriturismi, nonostante il reddito agricolo continui a mostrare segni di difficoltà. In un contesto economico complesso e caratterizzato da un aumento dei prezzi, le famiglie e le imprese si trovano a fronteggiare sfide crescenti, evidenziando l’importanza di sostenere le realtà del territorio anche in periodi di incertezza.

Il Natale 2025 arriva in un contesto economico complesso, segnato da un aumento generalizzato dei prezzi che pesa sulle famiglie e sulle imprese. La spesa natalizia cresce in media tra il 6 e l’8% rispetto allo scorso anno, ma non perché si compri di più: si spende di più per acquistare le stesse. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

