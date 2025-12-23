Naso all' insù | Lecco brilla con le fiaccolate dell' Antivigilia
Durante le festività natalizie nel Lecchese, le fiaccolate dell'Antivigilia e della Vigilia rappresentano tradizioni radicate e suggestive. Questi eventi, che coinvolgono numerose comunità locali, creano atmosfere di convivialità e spirito di condivisione. In questo articolo, approfondiamo le principali manifestazioni di questa stagione, offrendo una panoramica delle iniziative più significative che illuminano Lecco e i paesi circostanti.
Antivigilia e Vigilia di Natale, tempo di fiaccolate nel Lecchese. Tante quelle che abbiamo racchiuso in questo articolo. Altre ancora le potete segnalare all'indirizzo [email protected] 6 dicembreColle di Sogno (Carenno) - Fiaccolata di Natale organizzata dall'amministrazione.
