Naso all' insù | Lecco brilla con le fiaccolate dell' Antivigilia

Durante le festività natalizie nel Lecchese, le fiaccolate dell'Antivigilia e della Vigilia rappresentano tradizioni radicate e suggestive. Questi eventi, che coinvolgono numerose comunità locali, creano atmosfere di convivialità e spirito di condivisione. In questo articolo, approfondiamo le principali manifestazioni di questa stagione, offrendo una panoramica delle iniziative più significative che illuminano Lecco e i paesi circostanti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.