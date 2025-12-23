Nasce l’Istituto Diocesano di Musica Sacra DIMA – San Donato

Arezzo, 23 dicembre 2025 – Nella città che ha dato i natali a Guido Monaco, padre della notazione musicale moderna, e a Francesco Petrarca, simbolo dell’umanesimo europeo, prende vita un progetto destinato a lasciare un segno profondo: nasce ad Arezzo l ’Istituto Diocesano di Musica Sacra “D.I.M.A. – San Donato”. Frutto della collaborazione tra la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e Associazione Culturale D.I.M.A. di Arezzo, gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Arezzo, rappresentando la prima esperienza strutturata di questo genere per la città, ponendosi come luogo stabile di formazione, diffusione e valorizzazione della musica sacra e liturgica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

