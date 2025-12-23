Nasce Asuit | la sanità trentina cambia volto ma il paziente resta al centro

Dal 1° gennaio, la sanità trentina si rinnova con la nascita dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, sostituendo l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Questa trasformazione segna un passo importante nel sistema sanitario locale, mantenendo al centro il benessere del paziente e migliorando l’efficienza dei servizi. Un cambiamento che apre nuove opportunità per cittadini e professionisti, consolidando un modello sanitario più integrato e moderno.

