Narni Gianni Daniele | Strada dei Bastioni non serve a nessuno Tre problemi di accessibilità al centro storico

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianni Daniele, consigliere comunale di Narni, critica nuovamente la

Gianni Daniele (Lega) torna a parlare della "Strada dei Bastioni". Il consigliere comunale punta di nuovo l'inidce contro gli amministratori narnesi, ritenendo l'opera pubblica "uno dei più importanti e onerosi interventi infrastrutturali atto a migliorare la funzionalità del sistema viabilità ed. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Accessibilità e inclusione: presentazione del progetto per la riqualificazione dei percorsi tra San Paolo e il centro storico di Sansepolcro

Leggi anche: Finita la piazzetta dei Bastioni. Rincara il centro per l’impiego. Le opere tra ritardi e aperture

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.