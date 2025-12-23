Napoli USMIA Esercito dona beni alla Caritas di Piazza Mercato

L’USMIA Esercito di Napoli ha donato beni alla Caritas di Piazza Mercato, rafforzando il proprio impegno nel supporto alle persone in difficoltà. Questa iniziativa testimonia la collaborazione tra le istituzioni militari e il territorio, evidenziando un senso di solidarietà e attenzione verso le esigenze della comunità. Un gesto concreto che sottolinea l’importanza di un sostegno condiviso per affrontare le sfide sociali.

Tempo di lettura: < 1 minuto I militari sono da sempre vicini alla sofferenza e pronti a soccorrere chi è in difficoltà. Così raccogliendo l’appello della mensa del Carmine nel centro storico di Napoli, ieri mattina i rappresentanti di USMIA Esercito hanno consegnato generi di prima necessità per lenire le sofferenze di chi nella Caritas cerca sollievo. La storica sede di piazza Mercato quotidianamente assiste almeno 450 persone con pasti caldi offerti dalla generosità dei cittadini. USMIA Esercito – rappresentata oggi a Napoli dai segretari Claudio De Gennaro e Domenico Migliore – ha voluto dimostrare con atti concreti la propria vicinanza alle persone sofferenti in periodo come quello natalizio in cui la solidarietà verso il prossimo diventa un obbligo morale per chi serve l’Italia quotidianamente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, USMIA Esercito dona beni alla Caritas di Piazza Mercato Leggi anche: Finanziere dona alla Caritas 500 euro trovati per strada Leggi anche: Trova 500 euro per strada e li dona alla Caritas. Militare dal cuore d’oro La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Napoli: Usmia Esercito dona beni alla Caritas di Piazza Mercato; Solidarietà in prima linea: USMIA Esercito risponde all’appello della Mensa del Carmine a Napoli.. Napoli, lo scippatore bloccato dal generale dell'Esercito torna a colpire: arrestato dai carabinieri - Solo pochi giorni fa era stato intercettato e bloccato tra le vie del centro di Napoli da un generale dell'esercito in borghese. ilmattino.it Apre sul lungomare di Napoli il «Villaggio dell'Esercito»: inaugurazione con il generale Gianpaolo Mirra - È stato inaugurato oggi a Napoli il «Villaggio Esercito» che resterà aperto fino a domenica prossima. ilmattino.it https://www.craterenews.it/2025/12/napoli-solidarieta-in-prima-linea-usmia-esercito-risponde-allappello-della-mensa-del-carmine/ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.