Napoli un successo che porta la firma di Antonio Conte Qual è stata la chiave della vittoria?

Napoli ha conquistato il suo primo trofeo della stagione 2025-26 con la vittoria in Supercoppa Italiana, un risultato che porta la firma di Antonio Conte. La chiave del successo risiede nell'organizzazione tattica e nell'impegno della squadra, elementi fondamentali per ottenere questo importante traguardo. Questo trionfo rappresenta un passo significativo nel percorso del club e riflette la capacità del tecnico di valorizzare il talento dei suoi giocatori.

