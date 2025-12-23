Napoli un successo che porta la firma di Antonio Conte Qual è stata la chiave della vittoria?
Napoli ha conquistato il suo primo trofeo della stagione 2025-26 con la vittoria in Supercoppa Italiana, un risultato che porta la firma di Antonio Conte. La chiave del successo risiede nell'organizzazione tattica e nell'impegno della squadra, elementi fondamentali per ottenere questo importante traguardo. Questo trionfo rappresenta un passo significativo nel percorso del club e riflette la capacità del tecnico di valorizzare il talento dei suoi giocatori.
Napoli, il primo trofeo porta la firma di Antonio Conte. La chiave per il successo partenopeo La Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione 2025-26, parla napoletano. Un successo che porta la firma di Antonio Conte e dei suoi nuovi protagonisti, a dimostrazione di come il tecnico salentino abbia saputo reinventare la squadra.
