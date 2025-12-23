Napoli tutta la verità sul riscatto di Lucca | spiegata la formula dell’operazione

Nel contesto del calcio italiano, il riscatto di Lucca rappresenta un elemento chiave per il Napoli. Questa operazione, spiegata attraverso la formula adottata, evidenzia le strategie di gestione del patrimonio sportivo del club. Analizzare i dettagli di questa operazione permette di comprendere meglio le scelte finanziarie e sportive degli azzurri, contribuendo a una visione più chiara delle dinamiche che influenzano il mercato e la crescita della squadra.

Il Napoli vince la Supercoppa e ritrova fiducia. Dopo un inizio di stagione altalenante, gli azzurri dimostrano sicurezza nel terreno di gioco. Fondamentali i gol degli attaccanti, Neres e Hojlund su tutti. Nel frattempo Lukaku scalpita per tornare in campo e aiutare i suoi compagni. Lorenzo Lucca, invece, è sempre più ai margini del progetto e rischia la cessione. A febbraio, tuttavia, scatterà l’obbligo di riscatto. Lucca-Napoli, tra prestito e riscatto: la situazione. Come spiegato da Nicolò Schira sul proprio profilo ‘X’, Lucca è momentaneamente in prestito a Napoli. L’attaccante, però, verrà riscattato dopo il primo punto conquistato dagli azzurri a partire dal 3 febbraio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

