Napoli torna il tradizionale Presepe Vivente del Casale di Posillipo | rivive il ‘700 partenopeo

Il Presepe Vivente del Casale di Posillipo torna anche quest’anno, offrendo un’interpretazione autentica del ‘700 partenopeo. L’evento si svolgerà il 26 e 27 dicembre, dalle 17:30 alle 22:30, e rappresenta una tradizione consolidata che permette di riscoprire le atmosfere storiche e culturali di Napoli. Un’occasione per vivere in modo semplice e rispettoso il patrimonio locale durante le festività natalizie.

Tempo di lettura: 2 minuti Torna, come da tradizione, il Presepe Vivente del Casale di Posillipo. Il 26 e 27 dicembre, l’appuntamento è dalle 17:30 alle 22:30, per la XVI edizione della storica manifestazione. Il Presepe Vivente del ’700 napoletano rivivrà nell’antico Borgo, per una delle tappe più suggestive e identitarie del Natale partenopeo. L’evento, a ingresso gratuito, sarà accessibile da Via Giovanni Pascoli n. 71 e offrirà ai visitatori un percorso immersivo tra scene di vita quotidiana, antichi mestieri e rappresentazioni della Natività. Come sempre, i protagonisti saranno i residenti del Borgo del Casale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, torna il tradizionale Presepe Vivente del Casale di Posillipo: rivive il ‘700 partenopeo Leggi anche: Casola di Napoli, il borgo si accende: torna il Presepe Vivente Cantato e Cuntato Leggi anche: L'arte indimenticabile di Giovanni Quarta rivive nei meandri del presepe vivente di Kalos Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Natale a Napoli tra sacro e design: gli eventi da non perdere; Città di Castello, torna la tradizionale parata sul Tevere dei Babbo Natale in canoa; A Palazzo Tursi apre la Casa di Babbo Natale: orari e giorni di apertura; Al Quirinale il presepe dei Borbone. Casola di Napoli (NA) – Torna il Presepe Vivente - Mancano ormai pochissime ore all’apertura dell’edizione 2025 del Presepe Vivente “Cantato e Cuntato”, realizzato con il contributo della Regione Campania. irpinia24.it

