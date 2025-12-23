Napoli Super Campione | gli azzurri atterrano a Capodichino dopo la Supercoppa

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli torna a casa dopo aver conquistato la Supercoppa a Riad. Gli azzurri sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Capodichino, accolti dai tifosi e dalla comunità. La vittoria rafforza la stagione della squadra, che ora si prepara ad affrontare i prossimi impegni. La città di Napoli si stringe intorno ai propri campioni, celebrando un risultato importante con entusiasmo e orgoglio.

Dopo la vittoria della Supercoppa a Riad e dopo la festa di ieri sera al Plebiscito, Napoli accoglie i suoi campioni a Capodichino. La squadra di Antonio Conte è infatti atterrata poco. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

