Napoli Super Campione | gli azzurri atterrano a Capodichino dopo la Supercoppa

Il Napoli torna a casa dopo aver conquistato la Supercoppa a Riad. Gli azzurri sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Capodichino, accolti dai tifosi e dalla comunità. La vittoria rafforza la stagione della squadra, che ora si prepara ad affrontare i prossimi impegni. La città di Napoli si stringe intorno ai propri campioni, celebrando un risultato importante con entusiasmo e orgoglio.

Dopo la vittoria della Supercoppa a Riad e dopo la festa di ieri sera al Plebiscito, Napoli accoglie i suoi campioni a Capodichino. La squadra di Antonio Conte è infatti atterrata poco.

Vittoria!!!! Il Napoli con un Super Neres batte il Bologna e conquista la SUPERCOPPA. Dopo lo scudetto la squadra di Antonio Conte vince anche la SUPERCOPPA e c'e' ancora qualcuno che ha il coraggio di discutere un top allenatore che ha il torto di comp - facebook.com facebook

#Italiano: "Il #Bologna non deve avere rimpianti, #Napoli super. Le lacrime di #Ravaglia..." x.com

