Napoli partita quasi perfetta col Bologna Neres grandissimo calciatore anche Hojlund e gli altri
de Giovanni, Zamboni, Santacroce, Zaccaria, Carmine Esposito e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – de Giovanni: “Napoli, partita quasi perfetta col Bologna, poteva finire 5-1, Lobotka presenza fondamentale a centrocampo”. NAPOLI – MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Credo che il Napoli abbia fatto una partita pressoché perfetta, al netto degli errori sottoporta, poteva finire 5-1 quella partita. 🔗 Leggi su Parlami.eu
L'ANALISI - Uccella: "Napoli Basket, partita quasi perfetta con Cremona, la Final Eight è nelle possibilità degli azzurri" - A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto Davide Uccella, giornalista di Canale 21, con il consueto punto basket: "Era molto tempo che non si vedeva una vittoria così ... napolimagazine.com
REPUBBLICA - Napoli, il fatturato migliora, gestione quasi perfetta, manca un aspetto - impresa" Napoli, portato avanti senza lanciare sos a soccorsi finanziari dall’estero e capace di svettare sulle milanesi. napolimagazine.com
Le pagelle di Udinese-Napoli 1-0: Zaniolo straripante, Ekkelenkamp gol stupendo - Il migliore in campo è Zaniolo, oggi davvero incontenibile negli ... eurosport.it
Ha riconosciuto la partita del Napoli, gli avversari: "Di fronte avevamo la squadra campione d'Italia, ricca di elementi fuori categoria." "Il Napoli ha fatto una grande partita." "Ci abbiamo provato cercando di fare il possibile contro una squadra che oggi ha overp - facebook.com facebook
. @Bolognafc1909, Italiano: “Il Napoli ha fatto una grande partita e ha meritato la vittoria. Dovevamo fare una partita di livello assoluto e non ci siamo riusciti” x.com
