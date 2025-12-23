de Giovanni, Zamboni, Santacroce, Zaccaria, Carmine Esposito e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – de Giovanni: “Napoli, partita quasi perfetta col Bologna, poteva finire 5-1, Lobotka presenza fondamentale a centrocampo”. NAPOLI – MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Credo che il Napoli abbia fatto una partita pressoché perfetta, al netto degli errori sottoporta, poteva finire 5-1 quella partita. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Napoli, partita quasi perfetta col Bologna, Neres grandissimo calciatore anche Hojlund e gli altri

Leggi anche: Napoli: “Neres e Hojlund che partita col Milan! Allegri deve chiedere scusa. Su Conte…

Leggi anche: Napoli col tridente Neres-Hojlund-Politano: ecco le formazioni ufficiali

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Le pagelle di Roma-Como 1-0: la decide Wesley (7), Gasperini a -1 dal Napoli; Napoli, allarme trasferte: ecco il perché delle tante sconfitte | Antonio Conte non ha alcun dubbio; Genoa-Atalanta 0-1, pagelle: Hien decisivo, male Leali e Sommariva; Baroni dopo Sassuolo-Torino 0-1: la conferenza stampa.

L'ANALISI - Uccella: "Napoli Basket, partita quasi perfetta con Cremona, la Final Eight è nelle possibilità degli azzurri" - A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto Davide Uccella, giornalista di Canale 21, con il consueto punto basket: "Era molto tempo che non si vedeva una vittoria così ... napolimagazine.com