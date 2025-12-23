Napoli ora l’addio è ufficiale | c’è l’annuncio
Maurizio Micheli, esperto osservatore con un passato di successi al Napoli, ha appena iniziato a svolgere il suo lavoro di reclutamento all’ Arsenal, collaborando con il direttore Andrea Berta. L’accordo è stato formalizzato con la firma dei contratti all’inizio di dicembre, liberandolo dagli impegni azzurri per concretizzare questa opportunità in Inghilterra. Micheli, nuova sfida all’Arsenal. Maurizio Micheli è pronto ad iniziare la sua avventura all’ Arsenal, come riportato negli ultimi minuti su X da Fabrizio Romano: “Maurizio Micheli ha iniziato a lavorare all’ Arsenal come membro del team di reclutamento e scouting guidato da Andrea Berta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Gioia Napoli, ora è ufficiale: l’annuncio su Anguissa è pazzesco
Leggi anche: Ultim’ora Napoli, annuncio improvviso: il comunicato ufficiale sorprende
Napoli ora l’addio è sempre più probabile | conferme totali dal club interessato!.
Ornella Vanoni, il ricordo di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto | Che tempo che fa
#Salerno, scatta il countdown per l’addio del sindaco Napoli Il primo cittadino tiene duro: «Ultimo Consiglio Non è detto...». Parole da fine ciclo dalla maggioranza. E in Aula rispunta Zoccola. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.