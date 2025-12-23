napoli lo scrittore maritato annuncia la nuova drammaturgia su pasolini

Michel Emi Maritato, scrittore e drammaturgo napoletano, annuncia una nuova opera dedicata a Pier Paolo Pasolini. Presentata durante il Film Festival di Ostia, l’opera intende approfondire la figura e l’eredità civile del grande intellettuale italiano. Maritato, premiato per il suo percorso culturale e artistico, continua a contribuire al dialogo pubblico attraverso le sue creazioni, mantenendo vivo l’interesse per temi fondamentali legati alla memoria e alla riflessione sociale.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione del Film Festival di Ostia, Michel Emi Maritato è stato premiato per il percorso culturale e artistico legato a “La fine del diverso”, opera che negli anni ha contribuito a riaprire il dibattito pubblico sulla figura e sull’eredità civile di Pier Paolo Pasolini. A margine della premiazione, Maritato ha annunciato una nuova drammaturgia originale, che debutterà a gennaio con un tour nazionale e che partirà simbolicamente da Napoli. “La drammaturgia porterà in scena un Pasolini che parla a se stesso e alla propria coscienza – ha detto Maritato -, un dialogo interiore tra l’uomo, il poeta e il testimone del suo tempo, in cui vita, contraddizioni e morte si intrecciano in una scrittura essenziale e radicale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

