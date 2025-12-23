Napoli la genesi della rinascita | la Supercoppa chiude un cerchio e riapre la bacheca

Napoli, 23 dicembre 2025 - Dal 9 novembre al 22 dicembre, dalla sconfitta del Dall'Ara alla vittoria di Riad: di mezzo ci sono sempre un 2-0 e il Bologna, ma in questi 43 giorni per il Napoli è cambiato tanto della storia della propria prima metà di stagione, che può già fregiarsi di un titolo in bacheca, la Supercoppa Italiana. Vinta, tra l'altro, con una trama quasi da film. Dal Bologna al Bologna: la genesi della rinascita del Napoli. A inizio novembre proprio il tonfo contro i rossoblù, capitato prima della sosta del campionato, aveva aperto una crisi di risultati e forse pure di feeling tra la squadra e Antonio Conte, che quel giorno non salvò nessuno prima di concedersi qualche giorno di pausa a Torino: per qualcuno una fuga, mentre il club partenopeo si apprestava a far sapere che tutto rientrava nei piani già prestabiliti tra le parti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

