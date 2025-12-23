Napoli la genesi della rinascita | la Supercoppa chiude un cerchio e riapre la bacheca
Napoli, 23 dicembre 2025 - Dal 9 novembre al 22 dicembre, dalla sconfitta del Dall'Ara alla vittoria di Riad: di mezzo ci sono sempre un 2-0 e il Bologna, ma in questi 43 giorni per il Napoli è cambiato tanto della storia della propria prima metà di stagione, che può già fregiarsi di un titolo in bacheca, la Supercoppa Italiana. Vinta, tra l'altro, con una trama quasi da film. Dal Bologna al Bologna: la genesi della rinascita del Napoli. A inizio novembre proprio il tonfo contro i rossoblù, capitato prima della sosta del campionato, aveva aperto una crisi di risultati e forse pure di feeling tra la squadra e Antonio Conte, che quel giorno non salvò nessuno prima di concedersi qualche giorno di pausa a Torino: per qualcuno una fuga, mentre il club partenopeo si apprestava a far sapere che tutto rientrava nei piani già prestabiliti tra le parti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Olimpia, eccoti l’Eurolega. Supercoppa già in bacheca. Stasera c’è la Stella Rossa
Leggi anche: Automobilismo, la Scuderia N.T chiude il 2025 con un altro titolo in bacheca
Napoli, la genesi della rinascita: la Supercoppa chiude un cerchio e riapre la bacheca - La sconfitta del Dall'Ara di novembre aveva fatto vacillare il progetto: invece in Arabia arriva un trofeo, il decimo per Conte e il settimo per De Laurentiis ... sport.quotidiano.net
Manlio Castagna ci racconta la genesi di "Quegli oscuri presagi", il suo fantasy storico ambientato a Napoli nel 1656. Mentre la città festeggia il carnevale, la peste incombe come un oscuro presagio. In mezzo alla folla Alma de Ventisca scorge un ragazzo il cu - facebook.com facebook
Manlio Castagna ci racconta la genesi di "Quegli oscuri presagi", il suo fantasy storico ambientato a Napoli nel 1656. Disponibile in tutte le librerie e online x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.