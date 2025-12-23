Napoli invasa da gadget di calcio e Labubu falsi 3 milioni di prodotti sequestrati | erano pronti per il Natale

A Napoli sono stati sequestrati circa 3 milioni di gadget di calcio e prodotti falsificati destinati ai regali di Natale. L’intervento delle autorità ha coinvolto diversi quartieri della città, evidenziando l’ampia diffusione di merce contraffatta nel periodo festivo. La mappa dettagliata dei sequestri evidenzia le zone più interessate e l’impegno per contrastare il mercato illecito, garantendo maggiore sicurezza ai consumatori nel periodo natalizio.

