Napoli in festa anche all’alba | tifosi a Capodichino per accogliere i campioni della Supercoppa

A Napoli, la celebrazione della vittoria della Supercoppa continua anche all’alba. Tifosi e cittadini si sono radunati all’aeroporto di Capodichino per accogliere i campioni, dimostrando il legame profondo tra la squadra e la città. La notte si è conclusa con l’entusiasmo di una comunità che si unisce nel festeggiare un traguardo importante, rafforzando il senso di appartenenza e passione sportiva.

La notte della Supercoppa non si è fermata al triplice fischio. Il Napoli ha celebrato il trofeo sul campo di Riad, negli spogliatoi e poi direttamente a casa, trovando ad attenderlo l'abbraccio caldo della propria gente. Una vittoria che pesa, perché vale la terza Supercoppa Italiana della storia azzurra e conferma un ciclo che, sotto la guida di Antonio Conte, continua a produrre risultati. Il successo per 2-0 sul Bologna ha consegnato agli azzurri un altro trofeo da mettere in bacheca, il secondo nel giro di pochi mesi dopo lo scudetto di maggio. Un segnale chiaro: il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi.

