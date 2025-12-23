Napoli in festa anche all’alba | tifosi a Capodichino per accogliere i campioni della Supercoppa

Dopo la vittoria della Supercoppa, i tifosi napoletani si sono riuniti all’aeroporto di Capodichino per accogliere i campioni. La celebrazione è proseguita tra entusiasmo e affetto, dimostrando il forte legame tra la squadra e la città. Un momento di condivisione che sottolinea l’importanza del successo per la comunità partenopea.

La notte della Supercoppa non si è fermata al triplice fischio. Il Napoli ha celebrato il trofeo sul campo di Riad, negli spogliatoi e poi direttamente a casa, trovando ad attenderlo l'abbraccio caldo della propria gente. Una vittoria che pesa, perché vale la terza Supercoppa Italiana della storia azzurra e conferma un ciclo che, sotto la guida di Antonio Conte, continua a produrre risultati. Il successo per 2-0 sul Bologna ha consegnato agli azzurri un altro trofeo da mettere in bacheca, il secondo nel giro di pochi mesi dopo lo scudetto di maggio. Un segnale chiaro: il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi.

