Napoli i verbali delle commissioni di Municipalità saranno pubblicati | svolta dopo l'inchiesta sui gettoni dei consiglieri

Napoli, Commissione Ambiente e Mare: risultati, novità e potenziamento dei servizi - La Commissione Ambiente e Mare del Comune di Napoli, presieduta da Carlo Migliaccio, si è riunita con l'assessore Vincenzo Santagada e i vertici di Asìa s. ilmattino.it

Come riportato da ANSA, il presidente Gabriele Gravina ha condannato le aggressioni verbali come quelle successe in Napoli-Milan, dove Massimiliano Allegri ha aggredito verbalmente Lele Oriali. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sott - facebook.com facebook

“Sei un co…”: il Napoli denuncia Allegri e chiede la squalifica. «Aggressioni verbali contro Oriali” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.