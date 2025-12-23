Napoli i verbali delle commissioni di Municipalità saranno pubblicati | svolta dopo l'inchiesta sui gettoni dei consiglieri
La decisione dell'assessorato alla Legalità: i verbali delle commissioni di Municipalità saranno pubblicati. Tutti i cittadini potranno leggerli. Accolta la proposta del consigliere Rino Nasti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Napoli, stretta su Municipalità: ecco il vademecum per i consiglieri
Leggi anche: Scandalo Municipalità, riunioni al bar o al mare: «Così maturano gettoni»
Napoli, Commissione Ambiente e Mare: risultati, novità e potenziamento dei servizi - La Commissione Ambiente e Mare del Comune di Napoli, presieduta da Carlo Migliaccio, si è riunita con l'assessore Vincenzo Santagada e i vertici di Asìa s. ilmattino.it
Come riportato da ANSA, il presidente Gabriele Gravina ha condannato le aggressioni verbali come quelle successe in Napoli-Milan, dove Massimiliano Allegri ha aggredito verbalmente Lele Oriali. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sott - facebook.com facebook
“Sei un co…”: il Napoli denuncia Allegri e chiede la squalifica. «Aggressioni verbali contro Oriali” x.com
