Napoli dopo la Supercoppa cambio di strategia? ADL potrebbe fare un investimento in attacco
Dopo la vittoria della Supercoppa, il Napoli potrebbe rivedere la propria strategia di mercato. In particolare, si parla di un possibile investimento in attacco da parte di ADL, volto a rafforzare ulteriormente la rosa. La conquista del trofeo rappresenta un risultato importante, che potrebbe influenzare le decisioni future della società sia in campo sportivo che economico.
La vittoria della Supercoppa regala al Napoli non solo un trofeo prestigioso, ma anche una spinta importante sul piano economico. Il successo contro il Bologna ha infatti garantito agli azzurri un incasso di circa 11 milioni di euro, una cifra tutt’altro che marginale. Un bottino che arriva nel momento giusto. La stagione è entrata nel . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Napoli, attacco ad Allegri dopo Supercoppa: "Ha insultato e aggredito Oriali"
