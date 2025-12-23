Napoli dopo la Supercoppa cambio di strategia? ADL potrebbe fare un investimento in attacco
La vittoria della Supercoppa regala al Napoli non solo un trofeo prestigioso, ma anche una spinta importante sul piano economico. Il successo contro il Bologna ha infatti garantito agli azzurri un incasso di circa 11 milioni di euro, una cifra tutt’altro che marginale. Un bottino che arriva nel momento giusto. La stagione è entrata nel . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche: Napoli, dopo la Supercoppa cambio di strategia? ADL potrebbe fare un investimento in attacco
Leggi anche: TS – “Signorotti che comandano il calcio. Fanno sorridere”. Napoli, dopo il trionfo ADL torna all’attacco
Apre Neres, poi Hojlund è devastante: il Napoli va in finale con merito. Milan mai pericoloso; Napoli-Milan 2-0, gli azzurri volano in finale: lunedì la sfida per la Supercoppa; Napoli-Bologna 2-0, RISULTATO FINALE. Il Napoli vince la Supercoppa Italiana 2025; Finale di Supercoppa Napoli-Bologna: Conte non cambia la formazione anti-Milan.
Napoli, dopo la Supercoppa cambio di strategia? ADL potrebbe fare un investimento in attacco - La vittoria della Supercoppa regala al Napoli non solo un trofeo prestigioso, ma anche una spinta importante sul piano economico. dailynews24.it
CDS - Supercoppa, il Napoli ritrova il Bologna dopo la crisi e la rivoluzione, il cerchio si chiude - Bologna, a distanza di 43 giorni dal "punto più basso" della gestione Conte, una sconfitta in trasferta per gli azzurri che h ... napolimagazine.com
Festa Napoli in Supercoppa, Neres porta in trionfo Conte: Bologna ko in finale - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com
Napoli, il tour de force invernale inizia da Cremona. Dopo il giorno di riposo a Natale, gli azzurri tornano ad allenarsi. Da valutare Beukema e Olivera. Mercato: Mainoo spinge per il trasferimento - facebook.com facebook
Dopo tre anni di latitanza è stato arrestato a Napoli il boss della camorra Ciro Andolfi. Era in un vano segreto ricavato nella parete di una stanza della sua abitazione. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.