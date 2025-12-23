Napoli dopo la gioia ora è tempo di addii | cessione già a gennaio!

Pasquale Mazzocchi sta vivendo una stagione da pochissimi minuti in campo sotto la gestione di Antonio Conte. Il terzino destro potrebbe salutare gli azzurri già nella sessione invernale di mercato: Sassuolo e Parma sarebbero, infatti, sulle sue tracce. Mazzocchi – Napoli, aria d’addio. Conte ne apprezza le sue qualità difensive e la grinta, ma la gerarchia sembra ben definita: c’è poco, pochissimo spazio per Mazzocchi. E dopo una prima parte di stagione in cui l’impiego è stato minimo, il giocatore inizia a valutare nuove opportunità. Una partenza di Pasquale, libererebbe anche slot e risorse per il Napoli, che potrebbe investire in alternative giovani o più allineate al progetto di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

