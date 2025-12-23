Napoli decisione arrivata sul blocco del mercato | si attende ufficialità!

Spiacevoli notizie raggiungono il Napoli all’indomani della vittoria della Supercoppa Italiana contro il Bologna. La Authority che segue e regola i conti dei club di Serie A avrebbe comunicato che il club partenopeo attualmente si trova sopra la soglia dell’indicatore del costo del lavoro allargato sui ricavi. Il parametro dello 0,8%, valicato dal Napoli, non impone una chiusura immediata del mercato ma dovrà essere attenzionato dalla società per evitare problemi in futuro. Si attende soltanto un annuncio ufficiale. Allarme Napoli: la commissione punta il dito contro il club azzurro. Come riportato da Calcio e Finanza, il Napoli avrebbe ricevuto un avvertimento dall’Authority che monitora i conti dei club del massimo campionato italiano per quanto riguarda un particolare parametro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

