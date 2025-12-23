Napoli Conte in conferenza | Complimenti ai ragazzi che trasudavano voglia di vincere e fare la storia!

Durante la conferenza stampa, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha espresso apprezzamento per l’impegno dei suoi giocatori, sottolineando la loro determinazione. La squadra partenopea ha poi conquistato la terza Supercoppa italiana, vincendo 2-0 contro il Bologna nella finale, aggiungendo un altro titolo al proprio palmarès.

Supercoppa, Napoli – Bologna 2-0 – Il Napoli conquista la sua terza Supercoppa italiana, battendo il Bologna in finale. Al termine del match il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa dall'All Awwal Park di Riyad per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole: Conte: Questo gruppo le ha dato una gioia dopo averla fatta arrabbiare proprio col Bologna. Questo trofeo può dare un'iniezione di fiducia al gruppo?. "Si un mese e mezzo fa avevamo perso 2-0 prima della sosta, sicuramente non era stata una gara positiva per noi. Non tanto nel primo tempo, nel secondo tempo il Bologna voleva di più la vittoria.

