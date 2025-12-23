Napoli Campi Flegrei accordo tra FS Sistemi urbani e RFI con il Comune di Napoli per la nuova stazione di via Campegna 

Accordo di programma per il potenziamento infrastrutturale e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie che prevede la realizzazione della nuova stazione di via Campegnae del nuovo deposito della Linea 6 della metropolitana comunale che favorirà la creazione di un sistema di interscambio tra le linee metropolitane L2 e L6. Napoli, 23 dicembre 2025 – Firmato l’atto di . 🔗 Leggi su 2anews.it

