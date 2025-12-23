Napoli-Bologna le pagelle | Neres sembra Pelè in Fuga per la vittoria

Analisi e giudizi delle prestazioni dei protagonisti di Napoli-Bologna, partita valida per il campionato di Serie A. Le pagelle evidenziano le valutazioni dei singoli giocatori, con un focus su Neres e le sue potenzialità, e sui contributi di altri elementi chiave come Di Lorenzo, Rrahmani e Politano. Una panoramica obiettiva e dettagliata per capire l’andamento della sfida e le performance dei calciatori in campo.

Le pagelle di Napoli-Bologna 2-0:Milinkovic Savic 6.5Di Lorenzo 7, Rrahmani 7.5, Juan Jesus 6.5Politano 7, Lobotka 7, McTominay 7, Spinazzola 6.5Neres 9, Hojlund 7.5, Elmas 6.5Lang 6, Gutierrez 6, Mazzocchi sv, Buongiorno svConte 7.5Colombo 7IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Neres.

