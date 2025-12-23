Napoli-Bologna la Supercoppa meno vista dal 2009 | crollo di spettatori

La finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna si distingue per il calo di spettatori, risultando la meno seguita in televisione dal 2009. Un dato che evidenzia un cambiamento nelle abitudini di visione e nel coinvolgimento del pubblico in questa manifestazione sportiva. Analizzare le ragioni di questa diminuzione può offrire spunti interessanti sul rapporto tra tifosi, media e calcio moderno.

La finale di Supercoppa italiana tra Napoli-Bologna entra negli archivi come la meno seguita in televisione dal 2009 a oggi. I dati Auditel parlano chiaro e certificano un netto calo di interesse rispetto alle edizioni precedenti. La gara disputata ieri sera e trasmessa su Italia 1 ha raccolto 4.042.000 spettatori, con uno share del 19,7%. Numeri decisamente inferiori se messi a confronto con la finale della scorsa stagione, il derby Inter-Milan, che aveva fatto registrare 7.404.000 spettatori e il 32,6% di share. Il confronto evidenzia un crollo degli ascolti di circa il 40%. In testa alla speciale classifica delle finali di Supercoppa più viste resta Inter-Juventus del 2021, seguita da 7.

La 38? Supercoppa italiana disputata a Riyadh e vinta dal Napoli contro il Bologna ha fatto registrare un netto calo di ascolti televisivi.

La trentottesima Supercoppa italiana, giocata a Riad e vinta dal Napoli contro il Bologna, conferma una tendenza che fa riflettere: il netto calo degli ascolti televisivi.

Nemmeno due mesi fa il Napoli perdeva a Bologna e sembrava al capolinea, oggi celebriamo una Supercoppa vinta proprio contro la squadra di Italiano: tra questi due momenti c’è soprattutto il talento di David Neres. - facebook.com facebook

#Calcio Archiviata la Supercoppa, vinta dal Napoli sul Bologna, si pensa già al #mercato di gennaio. E il primo colpo lo mette a segno il Milan. @giorgiomatto #GR1 x.com

