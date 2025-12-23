Napoli-Bologna è la finale di Supercoppa meno vista degli ultimi 15 anni

La 38? Supercoppa italiana disputata a Riyadh e vinta dal Napoli contro il Bologna ha fatto registrare un netto calo di ascolti televisivi, a conferma che lo sport deve essere sempre più un evento. La finale Milan-Inter sarebbe stata nettamente più seguita, anche una finale Inter-Napoli. L’analisi di Calcio e Finanza. Napoli-Bologna è un flop: i dettagli. Si legge su Calcio e Finanza: “La finale fra Napoli e Bologna (andata in onda alle 20.00 in Italia su Italia 1) ha raccolto un totale di 4.042.000 spettatori per uno share del 19,7%. Numeri che peggiorano nettamente rispetto a quelli raggiunti dall’atto finale dello scorso anno fra Inter e Milan (7. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

