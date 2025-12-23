Napoli-Bologna Di Lorenzo | La volevamo più degli altri possiamo giocarcela con chiunque

Nel match di Supercoppa Italiana, il Napoli di Antonio Conte ha ottenuto una vittoria significativa contro il Bologna, con un risultato di 2-0. La squadra partenopea ha dimostrato determinazione e solidità, consolidando la propria posizione e mostrando di poter competere con le migliori. La vittoria rappresenta un momento importante per il club, che punta a proseguire con continuità nel proprio percorso di crescita.

Il Napoli esulta ed è fiero di questa vittoria in Supercoppa Italiana. I ragazzi di Antonio Conte dominano il Bologna e vincono per 2-0 sui giocatori di Vincenzo Italiano, trionfando e alzando la terza Supercoppa Italiana della storia partenopea. Ai microfoni di Sport Mediaset anche il capitano Giovanni Di Lorenzo. Di Lorenzo: "Con questo atteggiamento possiamo giocarcela con chiunque". Ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato il capitano del Napoli Di Lorenzo. Di seguito le sue parole. Di Lorenzo ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria della Supercoppa Italiana Più voglia di vincerla.

