Napoli Bologna Conte nel post partita | Complimenti ai ragazzi che hanno fatto un torneo impeccabile Complimenti al Bologna
Dopo la finale di Supercoppa Italiana 2025/26 tra Napoli e Bologna, il tecnico azzurro Antonio Conte ha commentato il match nel post partita, lodando l’impegno dei suoi giocatori e riconoscendo il merito del Bologna. L’incontro si è disputato allo stadio Al-Awwal Park di Riyad, in Arabia Saudita, offrendo uno spettacolo di livello tra le due squadre.
Napoli Bologna, il tecnico dei partenopei Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset nel post partita Lo stadio stadio Al-Awwal Park di Riyad, in Arabia Saudita è stato teatro della finale di Supercoppa Italiana 202526 tra Napoli e Bologna. La formazione di Antonio Conte ha avuto la meglio su quella di Vincenzo Italiano. Le parole . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Napoli, Conte: “Complimenti ai ragazzi che hanno fatto un torneo impeccabile. Chi vince rimane!”
Leggi anche: Conte: “Complimenti ai ragazzi per un torneo davvero impeccabile”
Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana di calcio; Napoli-Bologna, diretta finale Supercoppa Italiana: risultato in tempo reale e le ultime sulle formazioni; Supercoppa, la finale è Napoli-Bologna. E Conte conferma la formazione; Napoli, Conte alla vigilia: «Bello arrivare in finale, ma poi ci si ricorda soltanto di chi vince».
Festa Napoli in Supercoppa, Neres porta in trionfo Conte: Bologna ko in finale - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com
MEDIASET - Cesari: "Napoli-Bologna? Molto bene l'arbitro Colombo, ecco tutti gli episodi" - Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel post- napolimagazine.com
Supercoppa, Napoli-Bologna: le parole di Conte alla vigilia - Conte parla alla vigilia della finale di Supercoppa: Napoli motivato, squadra in crescita e massimo rispetto per il Bologna di Italiano ... calciomagazine.net
Si Aurelio, si è fatta la storia. Di nuovo. Grazie A TE. Grazie A LORO Il tweet celebrativo del Presidente Aurelio De Laurentiis al fischio finale di Napoli-Bologna #NapoliBologna #Supercoppa #DeLaurentiis - facebook.com facebook
#Italiano: "Il #Bologna non deve avere rimpianti, #Napoli super. Le lacrime di #Ravaglia..." x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.