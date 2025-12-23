Napoli-Bologna anche Tropico teso per gli azzurri | il gesto del cantante durante il concerto

Durante la recente finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, l’atmosfera è stata resa più intensa anche dal gesto di un cantante durante un concerto. La partita ha suscitato grande tensione tra i tifosi azzurri, desiderosi di conquistare il trofeo per la terza volta nella storia del club. Un evento che ha coinvolto non solo il campo, ma anche il contesto più ampio della passione sportiva napoletana.

Tanta tensione durante la partita per tutti i tifosi del Napoli. La posta in gioco era alta, e la voglia di alzare il trofeo della Supercoppa Italiana, per la terza volta nella storia azzurra, era tanta. Nonostante il doppio vantaggio, la tensione era altissima, con un gol che avrebbe riaperto tutto. Per questo tutti erano a seguire la partita, mentre il cantante Tropico, durante un suo concerto, ha verificato il punteggio del match. Il gesto di Tropico durante il suo concerto: il cantante si ferma per controllare il risultato del Napoli. Seconda parte di match, punteggio di 2-0 dopo la doppietta di David Neres. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Bologna, anche Tropico teso per gli azzurri: il gesto del cantante durante il concerto Leggi anche: Elodie allontana due fotografi che si avvicinano troppo al palco, il gesto della cantante durante il concerto Leggi anche: Cantante crolla sul palco durante il concerto, choc e intervento d’emergenza Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Festa Napoli in Supercoppa, Neres porta in trionfo Conte: Bologna ko in finale - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com

La Supercoppa Italiana va al Napoli, battuto il Bologna 2-0 - RIYADH (ARABIA SAUDITA) – E’ festa grande per il Napoli, che alza al cielo a Riyadh la Supercoppa Italiana grazie al 2- msn.com

Napoli-Bologna 2-0: cronaca diretta live e risultato finale - Bologna di Lunedì 22 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

Si Aurelio, si è fatta la storia. Di nuovo. Grazie A TE. Grazie A LORO Il tweet celebrativo del Presidente Aurelio De Laurentiis al fischio finale di Napoli-Bologna #NapoliBologna #Supercoppa #DeLaurentiis - facebook.com facebook

Supercoppa, Napoli-Bologna 2-0 con doppietta di Neres x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.