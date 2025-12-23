Napoli bambino di 11 anni vende libri e disegni per comprare regalo di Natale a sorellina

A Mugnano, in provincia di Napoli, un bambino di 11 anni ha deciso di vendere libri di scuola e disegni fatti da lui per raccogliere fondi e comprare un regalo di Natale per la sorellina. Con impegno e semplicità, ha scelto di mettere in vendita le sue creazioni davanti a un negozio di giocattoli, dimostrando il valore della generosità e dello spirito natalizio.

Stava vendendo libri di scuola e i disegni che aveva realizzato di suo pugno davanti a un negozio di giocattoli, a Mugnano, in provincia di Napoli. Alessio ha 11 anni e quel banchetto attira l’attenzione del titolare del negozio che segnala la presenza di un bimbo solo in strada. I carabinieri della Stazione di Mugnano, quando arrivano, chiedono al piccolo cosa ci facesse lì. La risposta è presto data: vendeva libri e disegni per comprare un regalo a sua sorella, tre anni, e non aveva chiesto soldi al papà perché “non vado bene a scuola”. Per i due, racconta poi il bimbo, è il primo Natale senza mamma, morta prematuramente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, bambino di 11 anni vende libri e disegni per comprare regalo di Natale a sorellina Leggi anche: Dramma a Roma, bambino di 11 anni si sporge dal balcone per salutare la sorellina e precipita nel vuoto: è gravissimo Leggi anche: Cosa comprare a Napoli a Natale: 7 idee regalo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Una Notte Stellata al Museo – Speciale Natale Sabato 20 dicembre 2025; Napoli, bambino di 11 anni vende libri e disegni per comprare regalo di Natale a sorellina; I 20 musei per bambini in Italia più belli: la guida completa; Chiesa di Napoli per la Palestina: parte la campagna A misura di bambino. Napoli, bambino di 11 anni vende libri e disegni per comprare regalo di Natale a sorellina - Stava vendendo libri di scuola e i disegni che aveva realizzato di suo pugno davanti a un negozio di giocattoli, a Mugnano, in provincia di Napoli. lapresse.it

Mugnano. Vende libri e disegni per comprare un regalo alla sorellina: carabinieri commossi aiutano un bimbo di 11 anni - Intervento dei carabinieri, nella giornata di ieri, davanti a un negozio di giocattoli dopo la segnalazione della responsabile: un bambino di 11 anni stava vendendo libri scolastici e ... msn.com

Bambino di 11 anni «violentato dai compagni all'uscita da scuola»: la denuncia dei genitori, il piccolo è sotto choc - Un bambino di 11 anni sarebbe stato violentato fuori dalla scuola che frequenta da un gruppo di compagni che frequentavano il suo stesso ... msn.com

Al via "A misura di bambino": la campagna della Chiesa di Napoli ETS per l’infanzia e la pace, dai quartieri di Napoli alla Terra Santa Al via il progetto di solidarietà permanente per trasformare la fede in responsabilità sociale attraverso l’educazione e il sosteg - facebook.com facebook

#nondimentichiamo Gigi, bambino di Napoli ucciso nel 1983 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.