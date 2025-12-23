Napoli accoglie la fiamma olimpica sotto la pioggia | Cannavaro accende il braciere in piazza Plebiscito

Napoli accoglie la fiamma olimpica di Milano Cortina, nonostante la pioggia che ha caratterizzato il pomeriggio. In piazza Plebiscito, Cannavaro ha acceso il braciere, segnando un momento di condivisione e sportività per la città. L’evento rappresenta un’occasione di unione e celebrazione dei valori olimpici, anche in condizioni climatiche avverse.

Napoli festeggia l'arrivo della fiamma olimpica di Milano Cortina in città nonostante la forte pioggia che si è abbattuta per tutto il pomeriggio sul capoluogo campano. Partita da Olimpia lo scorso 26 novembre, il simbolo universale di pace, sport e fratellanza tra i popoli è arrivato nella città.

