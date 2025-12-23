Nancy Comelli torna a La Ruota della Fortuna a 22 anni dall’ultima volta era stata la valletta di Mike Bongiorno
Nancy Comelli torna a partecipare a La Ruota della Fortuna, 22 anni dopo la sua prima presenza. L’ex valletta di Mike Bongiorno è stata ospite di Gerry Scotti e Samira Lui, attuali conduttori del programma su Canale5. Un ritorno che richiama l’attenzione di chi ricorda le edizioni passate del quiz, offrendo un momento di riflessione sulla lunga carriera di questa figura dello spettacolo italiano.
Nancy Comelli è tornata a La Ruota della Fortuna a 22 anni dall’ultima volta. L’ex valletta di Mike Bongiorno è stata ospite di Gerry Scotti e Samira Lui, nuovi padroni di casa del game show di Canale5. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Samira Lui “incoronata” da Nancy Comelli esaudisce il desiderio di Gerry Scotti
Leggi anche: “Gerry Scotti tratta Samira come Mike Bongiorno trattava me. Il ruolo della donna va cambiato, mi piacerebbe che alla Ruota si sdoganasse la valletta”: così Paola Barale
Nancy Comelli torna a La Ruota della Fortuna a 22 anni dall’ultima volta, era stata la valletta di Mike Bongiorno - L’ex valletta di Mike Bongiorno è stata ospite di Gerry Scotti e Samira Lui, nuovi padroni di casa del game show di ... fanpage.it
La Ruota della Fortuna, Samira Lui “incoronata” da Nancy Comelli esaudisce il desiderio di Gerry Scotti - Nancy Comelli ospite d’eccezione nella puntata de “La Ruota della Fortuna” di martedì 23 dicembre: Samira Lui “incoronata” ... dilei.it
Nancy Comelli de “ La ruota della fortuna “ con Mike Bongiorno. Doechii · Anxiety. Non posso ancora dirvi niente ma ci sarà presto una bella sorpresa … #mediaset #nancycomelli #laruotadellafortuna #canale5 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.