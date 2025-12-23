Nancy Comelli torna a La Ruota della Fortuna a 22 anni dall’ultima volta era stata la valletta di Mike Bongiorno

Nancy Comelli torna a partecipare a La Ruota della Fortuna, 22 anni dopo la sua prima presenza. L’ex valletta di Mike Bongiorno è stata ospite di Gerry Scotti e Samira Lui, attuali conduttori del programma su Canale5. Un ritorno che richiama l’attenzione di chi ricorda le edizioni passate del quiz, offrendo un momento di riflessione sulla lunga carriera di questa figura dello spettacolo italiano.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui "incoronata" da Nancy Comelli esaudisce il desiderio di Gerry Scotti

"Gerry Scotti tratta Samira come Mike Bongiorno trattava me. Il ruolo della donna va cambiato, mi piacerebbe che alla Ruota si sdoganasse la valletta": così Paola Barale

