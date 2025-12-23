nadia e caterina nencioni una scuola in loro memoria

La scuola media di Sovigliana-Vinci è stata intitolata a Nadia e Caterina Nencioni, due bambine di 9 anni e 50 giorni vittime della Strage di via dei Georgofili a Firenze nel 1993. Questo riconoscimento intende ricordare la loro memoria e l’importanza di promuovere valori di pace e solidarietà nella comunità. La scelta sottolinea il desiderio di conservare vivo il loro ricordo nel tempo.

La scuola media di Sovigliana-Vinci è stata ufficialmente intitolata a Nadia e Caterina Nencioni, le due bambine rispettivamente di 9 anni e 50 giorni rimaste vittime della Strage di via dei Georgofili a Firenze, il 27 maggio del 1993. La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio dello scorso venerdì al Palazzetto "Falcone e Borsellino" di Sovigliana, alla presenza del sindaco Daniele Vanni, dell’assessore all’istruzione Francesco Marzocchini, della sindaca di Fucecchio e delegata alla scuola per l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa Emma Donnini, delle forze dell’ordine e ai rappresentanti del consiglio di istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

