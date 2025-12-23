Nadia Battocletti illumina il Golden Gala 2026
Nadia Battocletti, atleta di spicco dell’atletica leggera italiana e internazionale, prenderà parte ai 5000 metri del Golden Gala Pietro Mennea 2026. L’evento si svolgerà nel 2026, offrendo un’importante occasione di confronto e prestigio per la giovane promessa dello sport. La sua presenza contribuisce a confermare il ruolo di rilievo dell’atletica italiana nel panorama internazionale.
Cosa: Nadia Battocletti, stella dell’atletica leggera italiana e internazionale, parteciperà ai 5000 metri del Golden Gala Pietro Mennea 2026. Dove e Quando: Stadio Olimpico di Roma, giovedì 4 giugno 2026. Perché: È il primo grande annuncio per la prossima edizione della tappa italiana della Wanda Diamond League, con l’apertura ufficiale della vendita dei biglietti. Il firmamento dell’atletica leggera italiana torna a brillare sotto il cielo di Roma. L’annuncio della partecipazione di Nadia Battocletti al Golden Gala Pietro Mennea 2026 non è solo una notizia sportiva, ma la conferma del legame viscerale tra una campionessa assoluta e lo Stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Ezrome.it
