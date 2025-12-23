Myanmar | Avanzate e raid il piano della giunta militare in vista delle elezioni

Il Myanmar si avvicina alle elezioni generali previste per il 28 dicembre, con ulteriori turni il 11 e il 25 gennaio. La situazione politica resta complessa, in un contesto di guerra civile iniziata nel 2021. La giunta militare ha predisposto strategie e operazioni, tra avanzate e raid, per consolidare il proprio controllo durante questo processo elettorale.

Manca ormai poco all’inizio delle elezioni generali del Myanmar. Si svolgeranno in tre fasi, nel bel mezzo della guerra civile in corso nel Paese dal 2021, con votazioni previste il 28 dicembre ma anche l’ 11 e il 25 gennaio. Il motivo di spalmare un simile appuntamento su tre step distinti coincide con l’incapacità della giunta militare di controllare l’intero territorio nazionale e, soprattutto, con l’esigenza da parte del Tatmadaw – le forze armate del Paese – di evitare attacchi da parte dei numerosi gruppi ribelli e anti governativi che hanno promesso di sabotare quello che hanno definito un “voto farsa”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Myanmar: Avanzate e raid, il piano della giunta militare in vista delle elezioni Leggi anche: Così la giunta militare ha ribaltato le sorti della guerra in Myanmar Leggi anche: Myanmar, liberate tremila persone detenute per motivi politici in vista delle elezioni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Myanmar: Avanzate e raid, il piano della giunta militare in vista delle elezioni. Myanmar: Avanzate e raid, il piano della giunta militare in vista delle elezioni - L'articolo Myanmar: Avanzate e raid, il piano della giunta militare in vista delle elezioni proviene da InsideOver. msn.com

Myanmar, nuove scosse. La giunta bombarda i ribelli e i raid rallentano i soccorsi - 700 morti accertati, secondo un bilancio ufficiale provvisorio della giunta militare, e centinaia di dispersi, che paiono una goccia in quello ormai viene prospettato da tutti come un oceano ... ilmattino.it

Il Myanmar beneficia del regime EBA (Everything But Arms), che permette l’accesso al mercato europeo di prodotti come il riso a dazio zero. Questo sistema, nato per sostenere lo sviluppo economico dei Paesi meno avanzati, prevede però il rispetto di princip - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.