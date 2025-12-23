Museo Nicolis | il riconoscimento FIVA che premia 25 anni di cultura motoristica
(Adnkronos) – Il Museo Nicolis di Villafranca di Verona ha ricevuto uno dei tributi più significativi del panorama motoristico internazionale: lo Special Recognition assegnato da FIVA, la principale istituzione mondiale dedicata ai veicoli storici. Un attestato che valorizza un quarto di secolo di attività focalizzata sulla tutela, sulla ricerca e sulla diffusione della cultura tecnica . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Le speciali iniziative di Natale al Museo Nicolis
Leggi anche: «Un riconoscimento che premia impegno e talento tra scuola e rugby»
Prestigioso riconoscimento internazionale Fiva per il Museo Nicolis; BYD raggiunge quota 15 milioni di veicoli a nuova energia; Il nuovo volto di Hyundai: anteprima della Concept THREE; DS Automobiles presente al Salone di Bruxelles 2026: design e tecnologia.
Museo Nicolis: il riconoscimento FIVA che premia 25 anni di cultura motoristica - FIVA assegna al Museo Nicolis uno Special Recognition che premia 25 anni dedicati alla tutela e alla divulgazione della cultura motoristica internazionale ... adnkronos.com
Prestigioso riconoscimento internazionale per il Museo Nicolis di Villafranca - Il Museo Nicolis di Villafranca di Verona riceve un riconoscimento internazionale da Fiva– Fédération Internationale des Véhicules Anciens ... veronaoggi.it
Al Museo Nicolis il Premio Eccellenza 2024 - Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis, ha ricevuto il “Premio Eccellenza 2024,” prestigioso riconoscimento assegnato da Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia. motorionline.com
Durante le festività, il museo offre visite guidate gratuite ogni weekend e appuntamenti speciali per bambini, tra cui incontri con la mascotte Freccia e attività dedicate. #veronanetwork Museo Nicolis: Auto, Moto, Bici, Aerei E Oggettistica D'epoca - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.