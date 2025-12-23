musei e bambini le proposte della settimana

Scopri le iniziative dei musei dedicate ai bambini durante le vacanze di Natale. Attraverso attività pensate per le famiglie, i musei offrono occasioni di divertimento e apprendimento, promuovendo la scoperta in un ambiente accogliente e educativo. Prenota ora le proposte del weekend e vivi un’esperienza culturale pensata per coinvolgere i più piccoli in modo semplice e stimolante.

Vacanze di Natale, occasioni di gioco e scoperta nei nostri musei a misura di famiglie: aperte le prenotazioni per le proposte del weekend. Al Museo del Tessuto sabato alle 16 ci sarà Forme in Ätelier, adatto a bambini dai 5 ai 10 anni: tra forbici, sagome e colori, i bimbi potranno trasformarsi in piccoli designer e creare opere tridimensionali ispirate agli abiti di Alaïa e Balenciaga, i grandi maestri dell’haute couture a cui è dedicata la bellissima mostra in corso al museo. Presenza obbligatoria di un adulto accompagnatore, costo 10 euro, prenotazioni sul sito o canali social del museo. Sono pensate per le famiglie anche le visite guidate gratuite al Palazzo comunale, sempre sabato, alle 16 e alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

