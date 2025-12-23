Musei civici il programma per il 26 dicembre e per il week end
Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 sono in programma nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard. Le attività, per bambine, bambini e persone adulte, sono realizzate dal. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Musei civici, il programma per il 26 dicembre e per il week end - Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 sono in programma nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della ... parmatoday.it
Natale nei Musei Civici Fiorentini: attività, laboratori, percorsi e scoperte - Si respira atmosfera natalizia nei Musei Civici Fiorentini per grandi e piccini, con le speciali iniziative di mediazione promosse dall’Assessorato alla ... gonews.it
Arte, a Mestre l'urlo espressionista del Novecento con Edvard Munch, a Venezia l'oro di El Greco: le attività dei Musei Civici per il 2025 - A confermarlo è stata ieri Elisabetta Barisoni, nel Comitato di direzione della Fondazione Musei Civici di ... ilgazzettino.it
Le sedi dei Musei Civici di Padova saranno chiuse il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio. Saranno aperte tutti gli altri giorni del periodo delle feste natalizie per accogliere i visitatori che vogliono scoprire o riscoprire i tesori d'a - facebook.com facebook
Tutti i Musei Civici di Venezia e la mostra “MUNCH. La rivoluzione espressionista” al Centro Culturale Candiani di #Mestre resteranno aperti al pubblico ogni giorno da lunedì 22 dicembre a martedì 6 gennaio, compresi giovedì 25 dicembre e giovedì 1 gennai x.com
