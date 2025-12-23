Musei biblioteche e uffici comunali | le chiusure del periodo natalizio

In occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, sono diverse le variazioni di orario e le chiusure che coinvolgeranno musei, biblioteche e uffici comunali.Per quanto riguarda i Musei Civici di Palazzo Farnese, nella giornata di mercoledì 24 dicembre l'apertura sarà dalle ore 10 alle 13, mentre giovedì 25 dicembre i musei resteranno chiusi.

Chiusure e aperture straordinarie degli uffici e dei musei comunali: le date e gli orari - – Gli uffici comunali saranno chiusi nelle giornate di sabato 27 dicembre e lunedì 5 gennaio 2026, fermo restando che alcuni Servizi rimarranno aperti con le modalità di seguito ... altramantova.it

Modifiche dei servizi comunali a Bra durante le feste - Previste chiusure per la Biblioteca civica “Giovanni Arpino”, i musei civici, gli sportelli Al Elka, Informagiovani, SPAL e quello di facilitazione digitale ... cuneodice.it

Musica, cultura e Natale: Senigallia si racconta tra biblioteche, musei e centro storico - facebook.com facebook

Grandi numeri agli Stati Generali della Cultura 2025 di Busto: musei, biblioteche ed eventi trainano la città x.com

