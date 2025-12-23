Multe per chi vende su Vinted regolarmente i limiti per non essere denunciati

Con l’aumento delle vendite su Vinted, è importante conoscere i limiti legali per evitare sanzioni. Vendere regolarmente può configurarsi come attività commerciale, soggetta a specifiche normative e potenziali multe. In questa guida, analizzeremo i limiti da rispettare per non rischiare denunce e come operare correttamente sulla piattaforma, garantendo trasparenza e rispetto delle regole italiane.

Quando Vinted è arrivato in Italia, in moltissimi hanno colto l'opportunità di svuotare il proprio armadio, il magazzino o la cantina e fare qualche soldo extra con oggetti inutilizzati. Molti altri ne hanno fatto un business, vendendo sulla piattaforma il proprio artigianato, e altri ancora acquistano a un prezzo ridotto e rivendono a un prezzo maggiorato. Tutti questi comportamenti, alternativi a una vendita occasionale e da "svuota armadio", sono potenzialmente a rischio sanzione. Se ti comporti come un negozio, acquisti e rivendi come un negozio, usi i social per sponsorizzare la vendita dei prodotti che sono sulla vetrina di Vinted, allora non sembri un negozio, lo sei.

Ebay, Vinted e Wallapop, si rischiano multe? Con le nuove regole Ue controlli per chi vende sulle piattaforme - Chi vende online su piattaforme come Vinted, Wallapop o eBay potrebbe essere soggetto a controlli o dover pagare più tasse in caso di ricavi importanti. corriere.it

Rischio multe per chi vende abiti su Vinted, eBay e Wallapop: ecco perché - Chi è iscritto a queste piattaforme di compravendita online deve sottostare a regole fiscali precise, altrimenti ... laprovinciapavese.gelocal.it

