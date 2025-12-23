Multa da oltre 255 milioni per Ryanair | ha attuato una strategia abusiva contro le agenzie di viaggio

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso una multa superiore ai 255 milioni di euro a carico di Ryanair. La sanzione è stata comminata per aver adottato pratiche considerate abusive, volte a ostacolare la collaborazione con le agenzie di viaggio e limitare la vendita dei voli tramite intermediari. Questa decisione evidenzia l’attenzione delle autorità sulla tutela della concorrenza nel settore delle compagnie aeree.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha appena stabilito che Ryanair dovrà pagare una multa di oltre 255 milioni di euro, il motivo? Ha attuato una strategia abusiva per ostacolare le vendite dei voli tramite agenzie di viaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ryanair, multa di 1 miliardo dall’Antitrust: l’accusa di abuso di posizione dominante e le strategie contro le agenzie

Leggi anche: **Ryanair: da Antitrust sanzione di oltre 255 mln per abuso di posizione dominante**

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Antitrust: multa di oltre 255 milioni a Ryanair per abuso di posizione dominante; Ryanair, da Antitrust sanzione per oltre 255 milioni di euro; Antitrust, maxi-multa da 255,7 milioni a Ryanair per abuso di posizione dominante; **Ryanair | da Antitrust sanzione di oltre 255 mln per abuso di posizione dominante**.

Gucci, Chloé e Loewe, multa Ue da oltre 157 milioni: «Fissarono abusivamente i prezzi di rivendita» - La vicenda ha inizio nel 2015 per Gucci e Loewe, e nel 2019 per Chloé, quando le tre maison (con sedi in Italia, Francia e Spagna) hanno iniziato a fissare i prezzi di rivendita impedendo ai ... ilmattino.it

Gucci, Chloé e Loewe, multa Ue da oltre 157 milioni: «Fissarono abusivamente i prezzi di rivendita» - Gucci, Chloé e Loewe sono state multate dalla Commissione europea e dovranno versare complessivamente più di 157 milioni di euro. ilmessaggero.it

Gucci, Chloé e Loewe, multa Ue da oltre 157 milioni: «Fissarono abusivamente i prezzi di rivendita» - Gucci, Chloé e Loewe sono state sanzionate più o meno duramente in base alla gravità e alla durata delle infrazioni, al valore delle vendite interessate e alla collaborazione prestata dalle aziende. ilmessaggero.it

Nuova stangata per Apple. L’Antitrust ha comminato al gruppo di Cupertino una multa di oltre 98 milioni per abuso di posizione dominante. L’Autorità ha accertato una condotta restrittiva della concorrenza per quanto riguarda l’App Tracking Transparency (Att) - facebook.com facebook

Multa da oltre 98 milioni di euro ad Apple per abuso di posizione dominante: lo ha deciso l'Antitrust dopo aver accertato una condotta restrittiva della concorrenza sull'App Tracking Transparency policy x.com