“La sentenza sull’abuso di posizione dominante a carico di Ryanair richiama al rispetto delle regole di concorrenza e al principio della par condicio operativa per tutti gli operatori della filiera turistica”. Lo commenta Franco Gattinoni, presidente di Fto-Confcommercio, in merito alla decisione dell’Antitrust sulla compagnia aerea irlandese. “La nostra federazione – aggiunge Gattinoni – da sempre orientata alla collaborazione e al dialogo con gli altri stakeholder del comparto, è stata costretta ad aprire una segnalazione all’Agcm per tutelare l’attività professionale delle agenzie di viaggio, fortemente penalizzata da pratiche non coerenti con un mercato equo e trasparente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Multa a Ryanair, Fto: “Antitrust richiama a regole mercato, vuoto di governance nazionale”

