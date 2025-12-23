Muharemovic Juve | Comolli pronto a lasciarlo a l’Inter? Svelata l’astuta strategia del dirigente bianconero
Nel calcio, le strategie tra club spesso coinvolgono decisioni articolate e precise. Recentemente, si è parlato di Muharemovic e delle mosse di Comolli, dirigente della Juventus, che potrebbe aver pianificato un’operazione per favorire l’interesse dell’Inter. Analizziamo i dettagli di questa strategia e le implicazioni per le squadre coinvolte, nel rispetto di un approccio sobrio e informativo.
per arrivare al suo vero obiettivo. Il calciomercato invernale della Juventus ruota attorno a un nome preciso per rinforzare il centrocampo di Luciano Spalletti: Davide Frattesi. Il centrocampista romano, ai margini del progetto tecnico di Cristian Chivu all’Inter (che gli preferisce ormai stabilmente Sucic e Zielinski), ha espresso il desiderio di ritrovare il suo mentore toscano in bianconero. Tuttavia, la valutazione di 30 milioni di euro fatta dai nerazzurri e il “no” secco della Juve allo scambio con Khéphren Thuram hanno imposto la ricerca di una via alternativa e creativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve, assalto a Frattesi: la chiave può essere Muharemovic - I bianconeri incassano il 50% sulla cessione del bosniaco che piace all'Inter. msn.com
Muharemovic condanna la Fiorentina: gol e assist. La Juve guarda, Manna e Conte lo vogliono a Napoli - 1 nel match contro la Fiorentina, sfruttando al meglio l'assist da calcio d'a ... tuttosport.com
Carnevali: "Muharemovic? Non abbiamo parlato con altri club" - Intervistato da "TMW", Giovanni Carnavali, ad del Sassuolo, commenta così le voci di mercato riguardanti Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 dei neroverdi e ... tuttojuve.com
Buongiorno e buon martedi a tutti gli Juventini del Mondo, le prime pagine dei giornali di oggi 23 dicembre 2025 Tuttosport - "Muharemovic porta frattesi" Corriere dello Sport - "SuperNapule è" Gazzetta dello Sport -"Napoli padrone" ieri Atalanta U20 vs. Juven - facebook.com facebook
Il #Sassuolo non vorrebbe privarsi a gennaio di #Muharemovic e per cederlo chiede una cifra importante vicina ai 25 milioni. Sul difensore bosniaco, oltre all'interesse di #Inter, #Juventus (che ha una % del 50) e #Atalanta, sondaggi anche dalla Premier x.com
