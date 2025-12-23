Muharemovic Inter così i nerazzurri fanno un piacere alla Juventus
Inter News 24 Muharemovic Inter: se l’affare andasse in porto i nerazzurri farebbero un favore enorme alla Juventus. Vediamo insieme perché. Il futuro di Davide Frattesi, la dinamica mezzala della Nazionale celebre per i suoi inserimenti offensivi e il fiuto del gol, sembra virare verso il bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciatore starebbe valutando seriamente l’addio a gennaio per trovare quella centralità nel progetto che oggi, sotto la gestione di Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei milanesi — fatica a consolidare tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Muharemovic Inter: i nerazzurri non mollano l’ex Juventus, casting a due per rinforzare la difesa del futuro. Ultimissimi aggiornamenti
Leggi anche: Muharemovic Inter, è lui il possibile rinforzo in difesa! Nerazzurri alla finestra per affondare il colpo
Inter, Muharemovic per De Vrij: c’è la Juve di mezzo e il prezzo si impenna | CM.IT - Possibile innesto in difesa per l’Inter in caso di addio di De Vrij: nel mirino dei nerazzurri per gennaio c’è Muharemovic ... calciomercato.it
Muharemovic, occhio all'Inter: i nerazzurri puntano il bosniaco per il post De Vrij - Accostato alla Juventus in sede di calciomercato in vista della sessione invernale, Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 della nazionale bosniaca e del Sassuolo, sarebbe ... tuttojuve.com
Inter Milan punta su Tarik Muharemovic per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio, ma la Juve... - Inter Milan punta su Tarik Muharemovic per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio L’Inter Milan starebbe monitorando un giovane talento internazionale bosniaco in vista del ... tuttojuve.com
MUHAREMOVIC-INTER, PRENDE FORMA! Il passaggio di Muharemovic all’Inter prende forma: l’operazione potrebbe valere circa 25 milioni di euro, di cui metà finirebbero nelle casse della Juventus. Questa trattativa aprirebbe la strada al trasfe - facebook.com facebook
#Inter, Muharemovic per De Vrij: c’è la Juve di mezzo e il prezzo si impenna | CM.IT Via @GiokerMusso x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.