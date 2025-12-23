Mugnano Vende libri e disegni per comprare un regalo alla sorellina | carabinieri commossi aiutano un bimbo di 11 anni

A Mugnano, i carabinieri sono intervenuti ieri davanti a un negozio di giocattoli dopo aver ricevuto una segnalazione. Un bambino di 11 anni stava vendendo libri e disegni, con l’obiettivo di acquistare un regalo per la sorellina. L’episodio ha suscitato commozione tra gli agenti, che hanno deciso di aiutarlo in modo discreto, dimostrando attenzione e sensibilità verso questa piccola iniziativa.

