Mugnano Vende libri e disegni per comprare un regalo alla sorellina | carabinieri commossi aiutano un bimbo di 11 anni

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mugnano, i carabinieri sono intervenuti ieri davanti a un negozio di giocattoli dopo aver ricevuto una segnalazione. Un bambino di 11 anni stava vendendo libri e disegni, con l’obiettivo di acquistare un regalo per la sorellina. L’episodio ha suscitato commozione tra gli agenti, che hanno deciso di aiutarlo in modo discreto, dimostrando attenzione e sensibilità verso questa piccola iniziativa.

Intervento dei carabinieri, nella giornata di ieri, davanti a un negozio di giocattoli dopo la segnalazione della responsabile: un bambino di 11 anni stava vendendo libri scolastici e disegni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

