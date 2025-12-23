A Mugnano un 11enne ha venduto in strada i libri scolastici e alcuni suoi disegni per comprare un regalo alla sorellina, non volendo chiedere soldi al padre a causa del rendimento scolastico. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno acquistato i doni e riaffidato il bambino al genitore che ne stava denunciando la scomparsa. L'articolo Mugnano, vende i propri disegni per comprare un regalo natalizio alla sorella: il gesto di un bambino di 11 anni . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

