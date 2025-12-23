Mugnano di Napoli Alessio 11enne da poco orfano di mamma scappato di casa per vendere disegni e comprare regalo a sorella di 3 anni ritrovato dai CC

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una storia natalizia di Mugnano di Napoli racconta di Alessio, 11 anni, che, dopo aver perso la madre, ha scelto di scappare di casa per vendere disegni e comprare un regalo per la sorellina di tre anni. Riconosciuto e soccorso dai Carabinieri, il ragazzo è stato riunito con la famiglia, ricevendo anche i regali di Natale acquistati grazie all’intervento delle forze dell’ordine e alla segnalazione di un'addetta di un negozio di giocattoli.

Una storia di Natale che sembra uscita dalla penna di Andersen con lieto fine e ritorno in famiglia con regali di Natale acquistati dai Carabinieri intervenuti dopo la segnalazione dell'addetta del negozio di giocattoli davanti a cui Alessio aveva sistemato la sua bancarella Mugnano di Napoli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it



© Ilgiornaleditalia.it - Mugnano di Napoli, Alessio 11enne da poco orfano di mamma scappato di casa per vendere disegni e comprare regalo a sorella di 3 anni ritrovato dai CC

