Mugnano di Napoli Alessio 11enne da poco orfano di mamma scappato di casa per vendere disegni e comprare regalo a sorella di 3 anni ritrovato dai CC

Una storia natalizia di Mugnano di Napoli racconta di Alessio, 11 anni, che, dopo aver perso la madre, ha scelto di scappare di casa per vendere disegni e comprare un regalo per la sorellina di tre anni. Riconosciuto e soccorso dai Carabinieri, il ragazzo è stato riunito con la famiglia, ricevendo anche i regali di Natale acquistati grazie all’intervento delle forze dell’ordine e alla segnalazione di un'addetta di un negozio di giocattoli.

