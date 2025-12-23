Mugnano davanti al negozio vende libri e disegni per comprare il regalo di Natale alla sorellina Arrivano i Carabinieri

A Mugnano, un venditore è stato sorpreso mentre offriva libri e disegni davanti a un negozio di giocattoli, cercando di acquistare il regalo di Natale per la sorellina. L’episodio ha portato all’intervento dei Carabinieri, intervenuti per chiarire la situazione e assicurare il corretto svolgimento delle attività commerciali.

Sorpreso a vendere libri e disegni all'esterno di un negozio di giocattoli per comprare il regalo alla sorellina. È la piccola storia di Natale che arriva da Mugnano di Napoli. Una mattinata come tante si è trasformata in una storia dal sapore autenticamente natalizio grazie alla sensibilità e all'attenzione dei Carabinieri della locale Stazione ma .

